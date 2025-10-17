Kaza, saat 00.30 sıralarında Gümüştepe-Demirci Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücülerinin kimliklerinin belirlenemediği kazada, 16 BOS 441 plakalı cip ile 26 BA 629 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü yaralandı, araç ise alev aldı. Cipin sürücüsünün kaza yerinden uzaklaştığı öne sürüldü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan cip sürücü ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Öte yandan otomobilin yandığı anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.