Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Aydın Şehir Hastanesi’nin resmi açılış törenine katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek verdi. Tatlıses’in törene katılımı, sosyal medyada ve kamuoyunda dikkat çekti.

Tekerlekli sandalyede Erdoğan’ı bekledi

Açılış töreninde tekerlekli sandalyede olduğu görülen İbrahim Tatlıses, protokol alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişini bekledi. Sanatçının sağlık durumuna rağmen törene katılması, izleyiciler ve hayranları tarafından vefa örneğiolarak değerlendirildi.