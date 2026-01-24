Ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medyada hakkında ortaya atılan “beğeni” iddialarını yalanladı. Kobal, DEM Partili milletvekillerinin başlattığı ve kamuoyunda tartışma yaratan “saç örme” akımına destek verdiği yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı.

Suriye’de yaşanan bir olay üzerinden başlatılan ve oyuncu Belçim Bilgin’in de katıldığı “saç örme” akımına Sinem Kobal’ın sosyal medya üzerinden destek verdiği öne sürülmüştü. Sosyal medyada yayılan bu iddialar sonrası Kobal, sessizliğini bozarak konuya açıklık getirdi.

“Ne Mutlu Türküm Diyene”

Sinem Kobal, kişisel sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Atatürk görseli eşliğinde yaptığı paylaşımda, hakkında çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı. Ünlü oyuncu paylaşımında,

“Öyle bir like yok… Ne Mutlu Türküm Diyene” ifadelerini kullandı.

Neler olmuştu?

DEM Partili milletvekilleri, Suriye’de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla “saç örme” akımını başlatmıştı. Akıma Belçim Bilgin’in de video paylaşarak katılması sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Sinem Kobal’ın söz konusu paylaşıma “beğeni” verdiği yönündeki iddiaların yayılması üzerine, ünlü oyuncu herhangi bir beğenisinin bulunmadığını vurgulayarak iddiaları yalanladı.