KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde sahilde balıkçılar tarafından denizde dalgıç kıyafetli bir erkek cesedi bulundu.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cesedin kimliği ve ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olay, Başiskele Sahili Körfez Mahallesi Liman Caddesi açıklarında meydana geldi. Tekneyle denize açılan balıkçılar, su yüzeyinde hareketsiz halde duran dalgıç kıyafetli bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi ekipleri tarafından sudan çıkarılarak bota alınan kişinin erkek olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Kıyıya getirilen ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği ile kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ve yürütülen soruşturma sonucunda belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.