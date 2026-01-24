Show TV’nin Faro ve Gold Film imzalı dizisi “Veliaht”, haftaya Kars sahnelerinin çekimlerine başlıyor. Sevilen diziye flaş bir transfer gerçekleşirken, etkili oyunculuğuyla tanınan Nursel Köse kadroya dahil oldu.

Uzak Şehir dizisinin ardından geçtiğimiz yaz TRT Tabii’de yayınlanan “Sürgünler” dizisinde rol alan Nursel Köse, Veliaht dizisinde “Zahide” karakterine hayat verecek.

Yahya ve Selim’in annesi olarak geliyor

Nursel Köse, dizide Yahya (Erkan Kolçak Köstendil) ve Selim’in (Rahimcan Kapkap) annesi olarak seyirci karşısına çıkacak. Güçlü karakteriyle hikâyeye dahil olacak olan Zahide’nin, dizideki dengeleri önemli ölçüde değiştirmesi bekleniyor.