CHP, kredi kartı ve bireysel kredi borçlarına yönelik kapsamlı bir düzenleme için TBMM’ye kanun teklifi sundu.Teklif, borçların faiz, ceza, icra ve avukatlık masrafları silinerek yeniden yapılandırılmasını öngörüyor.

Kanun teklifinin yasalaşması halinde;

Kredi kartı ve bireysel kredi borçları, yalnızca anapara üzerinden yeniden yapılandırılacak.

Gecikme faizi, cezalar ile icra ve avukatlık masrafları tamamen silinecek.

Borçlar 60 ila 72 ay vade ile taksitlendirilecek.

Yapılandırmaya başvuran yurttaşlar için icra ve haciz işlemleri durdurulacak, maaş hacizleri ile banka hesaplarındaki blokeler kaldırılacak.

Ödeme planına sadık kalanların kredi sicilindeki olumsuz kayıtlar silinecek.