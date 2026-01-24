DEM Parti milletvekilleri, Suriye’de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki olarak “saç örme” eylemi başlattı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan eyleme siyaset ve sanat dünyasından destek geldi.

DEM Parti Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, kadınların başlattığı saç örme eylemine katılarak saçlarını ördüğü bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaşanan gelişmelerin yankıları sürerken, Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi **“Uzak Şehir”**nde Nadim Baybarskarakterini canlandıran oyuncu Nazmi Kırık da paylaştığı görselle saç örme akımına destek verdi.

Oyuncu Belçim Bilgin ise saçlarını ördüğü bir video paylaşarak eyleme katılan isimler arasında yer aldı. Saç örme eylem