Trabzonspor’un başarılı orta saha oyuncusu Ernest Muçi, bordo-mavili camiada futbolun bir tutku olarak yaşandığını belirterek, teknik direktör Fatih Tekke’nin kendisine verdiği desteğin sahaya doğrudan yansıdığını söyledi. Muçi, Trabzonspor Kulübü Dergisi’nin 236’ncı sayısına verdiği röportajda futbol yolculuğunu, mental yaklaşımını ve Trabzon’daki futbol atmosferini anlattı.

“Futbolu çok küçük yaşlardan itibaren ciddiye aldım”

Futbola tamamen kendi isteğiyle yöneldiğini ifade eden Muçi, mahalle arasında başlayan serüvenin zamanla hayatının merkezine yerleştiğini vurguladı. Küçük yaşlarda bile futbolu büyük bir disiplinle ele aldığını söyleyen genç oyuncu, ailesinin de bu süreçte kendisine her zaman destek verdiğini belirtti.

“Fatih Tekke’nin desteği sahaya doğrudan yansıyor”

Bir futbolcu için teknik direktörün güveninin hayati önem taşıdığını dile getiren Muçi, Fatih Tekke’nin desteğinin kendisine büyük bir güç verdiğini ifade etti. Muçi, “Size inanan ve arkanızda duran birinin olması büyük bir motivasyon. Fatih hocamızın desteğini net bir şekilde hissediyorum. Bu güven sahaya da doğrudan yansıyor” dedi.

“Yaratıcı oyunculara alan açıyor”

Fatih Tekke’nin futbolculuk dönemini yakından bildiğini söyleyen Muçi, hücum oyuncularına tanınan özgürlüğün kendisini daha üretken kıldığını belirtti. Hücum hattındaki oyuncuların yaratıcılığını kullanabilmesinin psikolojik ve futbol anlamında büyük katkı sağladığını vurguladı.

“Trabzonspor’da olmak büyük bir fırsat”

Trabzonspor’un tarihi ve büyüklüğünün sorumluluk getirdiğini ifade eden Muçi, büyük kulüplerde baskının kaçınılmaz olduğunu ancak bunun kendisini daha çok çalışmaya ittiğini söyledi. Bordo-mavili formayı giymenin kendisi için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

“Sahada sakin ama sürekli çalışan bir oyuncuyum”

Saha içindeki sakin yapısının yıllardır değişmediğini dile getiren Muçi, disiplinli çalışmanın bu dengeyi sağladığını söyledi. Rakiplerin provokasyonlarına karşı sakin kalabildiğini belirten genç oyuncu, bunun oyununa olumlu yansıdığını ifade etti.

“Joker olmak takım için avantaj”

Farklı pozisyonlarda görev alabilmenin büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan Muçi, esnek yapısının teknik ekip tarafından güvenle karşılandığını belirtti. Çeşitli mevkilerde oynayabilmenin takıma katkı sağladığını dile getirdi.

“Trabzon’da futbol tutkuyla yaşanıyor”

Trabzon’da futbolun bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Muçi, taraftar desteğinin takımlar için büyük bir güç olduğunu söyledi. Bordo-mavili taraftarın futbola olan bağlılığına dikkat çeken genç oyuncu, sahaya her zaman en iyisini vermek zorunda olduklarını sözlerine ekledi.