Bursa'nın İnegöl ilçesinde Arsal B.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil önce motosiklete ardından da yok kenarındaki ağaca çarptı. Her iki sürücünün de yara almadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt kara yolunda meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt yönüne giderken Arsal B.'nin kontrolünü kaybettiği 16 PH 320 plakalı otomobil, savrularak, Levent S. idaresindeki 16 BDU 803 plakalı motosiklete, ardından yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Levent S. metrelerce sürüklenip takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletin sürücüsü Levent S.'nin kazada yara almadığı bildirilirken, kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı. (DHA)