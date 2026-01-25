İstanbul, 7 yıllık aranın ardından Megastar Tarkan ile hasret gideriyor. Volkswagen Arena’da gerçekleşen 8 konserlik dev seri, hem sahne şovlarıyla hem de dudak uçuklatan ekonomik boyutuyla gündemin zirvesine oturdu.

Hasret Bitti: "Affedin Beni İstanbul!"

Konser serisinin açılışında duygusal anlar yaşayan Tarkan, hayranlarına "Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım" sözleriyle seslendi. Konsere efsaneleşmiş şarkısı "Ölürüm Sana" ile başlayan sanatçı, 3 saatlik performansı boyunca hem klasiklerini hem de yeni albümü Kuantum 51’den parçaları seslendirdi.

Rekor Kazanç: 4 Milyon Dolarlık Maraton

Cüneyt Özdemir’in gündeme taşıdığı ve sosyal medyada infial yaratan iddialara göre Tarkan, bu konser serisiyle Türkiye müzik tarihinin en yüksek kazançlarından birine imza atıyor:

Konser Başı Ücret: 500.000 Dolar

Toplam Kazanç (8 Konser): 4 Milyon Dolar (Yaklaşık 173.500.000 TL )

Yılbaşı Bonusu: Tarkan’ın 2026’ya girerken Kıbrıs’taki tek gecelik sahnesi için de 42 Milyon TL aldığı biliniyor.

Bilet Fiyatları ve Karaborsa Çıkmazı

Biletler satışa çıktıktan sonraki ilk 45 dakika içinde tamamen tükendi. Resmi satış fiyatları şu aralıktaydı:

Saha İçi Ayakta: ~3.600 TL

VIP Paketler: 12.600 TL

Ancak yoğun ilgi nedeniyle biletler şu an çeşitli platformlarda 14.750 TL’ye kadar varan fiyatlarla el değiştiriyor.

Ünlü Akını ve Sürprizler

Megastar’ı izlemeye gelenler arasında adeta bir "ünlüler geçidi" yaşandı. Cem Yılmaz, Mabel Matiz, Ezgi Mola, Burcu Biricik ve milli voleybolcu Eda Erdem gibi isimler Tarkan’ı en ön sıradan takip etti. Özellikle Cem Yılmaz’ın sahnede Tarkan’a eşlik ettiği anlar sosyal medyada milyonlarca izlenme aldı.

Kalan Konser Takvimi

Eğer hala şansınızı denemek istiyorsanız, serinin son durakları şunlar:

27 Ocak 2026 Salı

30 Ocak 2026 Cuma

31 Ocak 2026 Cumartesi (Büyük Final)