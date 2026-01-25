Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kuruluşların düzenli olarak denetlendiği vurgulandı. Açıklamaya göre; kadın konukevleri, engelli bakım merkezleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon kuruluşları ile çocuk bakım ve koruma hizmeti sunan merkezler mercek altına alındı.

Fiziki Koşullar ve Hizmet Kalitesi İncelendi

Denetimlerde kuruluşların fiziki yapıları, yaşam alanları ve güvenlik koşulları detaylı şekilde incelendi. Ayrıca merkezlerde görev yapan personelin mesleki yeterlilikleri, bakım ve gözetim süreçleri ile hizmet kalitesi de değerlendirmeye alındı. Tespit edilen eksiklikler ve geliştirilmesi gereken alanlar kayıt altına alınarak ilgili kuruluşlara bildirildi.

Bakanlık yetkilileri, özel bireyler, yaşlılar, kadınlar ve çocukların güvenli, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda hizmet almasının temel öncelik olduğunu vurguladı.

Denetimler 2026’da da Sürecek

Açıklamada, denetim faaliyetlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatlarıyla 2026 yılında da aynı kararlılık ve titizlikle sürdürüleceği belirtildi. Vatandaşların kaliteli ve güvenli sosyal hizmetlere erişiminin önümüzdeki dönemde de öncelikli hedef olmaya devam edeceği ifade edildi.

Bakanlık, bakım standartlarının yükseltilmesi ve hizmetlerin güçlendirilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.