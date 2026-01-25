Gençleri teknoloji ve dijital spor dünyasıyla buluşturmayı amaçlayan Keçiören Belediyesi, TEKNOMER çatısı altında düzenlediği “EAFC 26 PlayStation 5 Espor Turnuvaları” ile espor tutkunlarını bir araya getirdi. Dijital futbolun en güncel versiyonu olan EAFC 26’nın oynandığı turnuvalar, yüksek katılım ve büyük bir heyecanla tamamlandı.

İki gün süren turnuvaya yoğun ilgi

21 Ocak Çarşamba ve 24 Ocak Cumartesi günlerinde, iki ayrı yaş grubuna yönelik olarak organize edilen turnuvalara 100’ün üzerinde başvuru yapıldı. PlayStation 5 platformunda gerçekleştirilen karşılaşmalarda katılımcılar, şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Turnuva boyunca TEKNOMER’de rekabet dolu anlar yaşandı.

Oyuncular; hızlı refleksleri, stratejik hamleleri ve taktik bilgileriyle izleyenlere keyifli anlar sundu. Karşılaşmalarda hem bireysel performanslar hem de centilmenlik ön plana çıktı. Oluşan espor atmosferi, gençler ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Espor, sosyal bir deneyime dönüştü

Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, yalnızca bir turnuva olmanın ötesine geçerek gençlerin sosyalleştiği ve dijital yeteneklerini sergilediği bir buluşma alanına dönüştü. Teknolojiyi bilinçli ve sosyal bir ortamda deneyimleme imkânı bulan gençler, turnuva sonunda dereceye giren sporcuları alkışlarla tebrik etti.

Watch Party etkinliğiyle espor heyecanı zirve yaptı

TEKNOMER’de gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, “VCT 2026: EMEA Kickoff” karşılaşması için özel bir Watch Party de düzenlendi. Avrupa’nın en prestijli espor organizasyonlarından biri olan VCT EMEA sahnesindeki mücadele, espor severlerin yoğun katılımıyla coşkulu bir ortamda izlendi.

Etkinliğe katılan gençler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a teşekkür etti. Keçiören Belediyesi’nin teknoloji ve espor odaklı gençlik etkinliklerinin önümüzdeki dönemde de artarak süreceği belirtildi.