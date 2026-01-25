Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine yönelik hazırlıklar kapsamında Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu ile pazar kampına girdi.

Sabah saatlerinde başlayan toplantının geç saatlere kadar sürmesi beklenirken, kamp boyunca partinin seçim stratejisi masaya yatırıldı.

Edinilen bilgilere göre toplantıda, kısa, orta ve uzun vadeli yol haritaları ele alınıyor. CHP’nin cumhurbaşkanlığı sürecinde izleyeceği siyasi ve örgütsel stratejiler, saha çalışmaları, iletişim dili ve kampanya planlamaları kapsamlı biçimde değerlendiriliyor.

Aday Ofisi çatısı altında yürütülen çalışmalarda, özellikle seçmene doğrudan temas, toplumsal taleplerin sahadan doğru okunması ve parti örgütleriyle koordinasyonun güçlendirilmesi başlıklarının öne çıktığı öğrenildi.

Parti kaynakları, bu kampın yalnızca teknik bir planlama toplantısı olmadığını, CHP’nin iktidar hedefi doğrultusunda bütüncül bir hazırlık sürecinin parçası olduğunu vurguluyor. Kampın ardından, hazırlanan yol haritasının önümüzdeki dönemde parti kurulları ve kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

CHP yönetimi, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi üzerinden yürütülen bu çalışmalarla seçim sürecine daha kurumsal, planlı ve sahaya dayalı bir yapı kazandırmayı hedefliyor.