Ankara–Eskişehir Demiryolu Hattı üzerinde yer alan Malıköy Tren İstasyonu, Kurtuluş Savaşı döneminde cephe gerisi lojistik organizasyonda kritik bir rol üstlendi. Özellikle Sakarya Meydan Muharebesi sırasında ordunun ihtiyaçlarının karşılanması ve cepheye düzenli sevkiyat sağlanmasında önemli görevler üstlenen istasyon, stratejik bir lojistik üs olarak kullanıldı.

Tarihi istasyon, 1 Haziran 2008’de Genelkurmay Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD iş birliğiyle müzeye dönüştürüldü. Binlerce ziyaretçiyi ağırlayan müze, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun talimatıyla 2025 yılında restorasyona alındı.

Yakında Ziyarete Açılacak

Restorasyonu süren müzede;

Sakarya Meydan Muharebesi’nde şehit olan 5 bin 713 Mehmetçik anısına yapılan anıt,

Mustafa Kemal Atatürk’ün sivil giysili anıtı ,

1897 tarihli Alman yapımı lokomotif ,

1909 tarihli Alman yapımı vagon ,

Dönemin uçaklarından aslına uygun iki örnek ,

Tarihi istasyon binası yer alıyor.

Kısa sürede tamamlanan çevre düzenlemesiyle birlikte anıt ve vagon aslına uygun şekilde restore edildi. Revir ve muhabere odası yeniden düzenlenirken, müzeye Atatürk Köşesi eklendi. Restorasyon çalışmalarında sona gelinirken, müzenin önümüzdeki günlerde ziyarete açılması planlanıyor.

“Kurtuluş Savaşı Döneminde Aktif Kullanılmış Bir Yapı”

Restorasyon çalışmalarında görev alan mimar Fadime İskender, Malıköy İstasyonu’nun Kurtuluş Savaşı’nda aktif olarak kullanıldığını belirterek, “Burası savaş döneminde askerlerin tedavilerinin yapıldığı revir, aynı zamanda lojistik üs, mühimmat deposu ve uçak pisti olarak kullanılmış bir yapı grubudur. Projelendirme sonrası çatı ve duvar bakım onarımları gibi çalışmalar gerçekleştirdik” dedi.

“Eski Demir Yolu Malzemeleri Sergileniyor”

İskender, müzede eski demir yollarında ve trenlerde kullanılan malzemelerin sergilendiğini vurgulayarak, “Binlerce şehidin hatırasını taşıyan bu alanda çalışmak benim için büyük bir gurur. Demir yolu binalarımızın tamamı Cumhuriyet dönemine tanıklık etmiş ve Kültür Bakanlığı tarafından tescillenmiş tarihi yapılar” ifadelerini kullandı.

“Bu Ruhun Gelecek Kuşaklara Aktarılması Çok Önemli”

Restorasyon çalışmalarının 2025 yılı içinde başladığını belirten İskender, Kurtuluş Savaşı’nın yokluk içindeki mücadelesinin çocuklara ve gelecek kuşaklara aktarılmasının temel hedefleri olduğunu söyleyerek, “Demir yolları üzerinden bu ruhu yansıtmak bizim için çok önemli” dedi.