Olay, saat 09.00 sıralarında Cerrah Mahallesi 3. Sanayi Caddesi'ndeki bir mobilya fabrikasının bahçesinde meydana geldi. Fabrikadaki talaşları almak için 10 ALE 841 plakalı kamyonetini park eden Yüksel Erkol, iddiaya göre yüklenen çuvalların kasaya düşmemesi için forkliftin üzerine çıktı. Talaş yüklü çuvalı kamyonetin kasasına ittiği sırada dengesini kaybedip, forkliftin üzerinden kafa üstü düşen Erkol, ağır yaralandı. Özel araçla özel bir hastaneye götürülen Yüksel Erkol, kurtarılamadı. Erkol'un cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)