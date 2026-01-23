Rafa Silva, transfer süreci hakkında şunları söyledi:

"Temelde hala aynıyım. Evimi özlüyordum, eve dönmek istiyordum. Birkaç gün önce bunun gerçekleşmesi için bir fırsat doğdu ve sonuçta da bu oldu. Burada olduğum ve geri döndüğüm için çok minnettarım."

Portekizli yıldız, Benfica’ya geri dönerek hem takımına katkı sağlamayı hem de taraftarlarla birlikte güzel anılar yaratmayı hedefliyor.

Rafa Silva’nın Benfica Kariyeri: İstatistikler ve Başarılar

Rafa Silva, Benfica formasıyla geçirdiği süre boyunca dikkat çekici bir performans sergiledi:

Toplam gol: 94 Süper Lig: 64 Şampiyonlar Ligi: 13 Avrupa Ligi: 4 Portekiz Kupası: 10 Lig Kupası: 2 Candido de Oliveira Süper Kupası: 1

Şampiyonluklar: 7 Portekiz Ligi: 3 Portekiz Kupası: 1 Candido de Oliveira Süper Kupası: 3



Türkiye’de Beşiktaş formasıyla ise şu performansı gösterdi:

2024/25 sezonu: 49 maç, 18 gol

2025/26 sezonu: 16 maç, 5 gol

Rafa Silva’nın geri dönüşü, Benfica taraftarları için büyük bir heyecan kaynağı olurken, Portekizli yıldızın tecrübesi ve golcü kimliği takımın hedeflerine katkı sağlayacak.