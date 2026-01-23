Gazeteci Furkan Karabay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Karabay’ın avukatı Enes Ermaner, X hesabından yaptığı açıklamada, müvekkilinin “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Haberleri nedeniyle üç kez tutuklanmıştı!

Gazetecilik faaliyetleri kapsamında Alan YouTube kanalında programlar yapan Karabay, buradaki değerlendirmeleri ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 15 Mayıs 2025’te tutuklanmıştı. Aylar sonra hazırlanan iddianamede, Karabay’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nı eleştirdiği paylaşımlar yer almış; bu paylaşımlarda “terörle mücadelede görev almış kişilerin hedef gösterildiği” öne sürülmüştü. Ayrıca bir paylaşımı için “cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlaması yöneltilmişti.

201 gün süren tutukluluğun ardından 2 Aralık 2025’te mahkemeye çıkarılan Karabay hakkında tahliye kararı verilmişti.

Karabay, daha önce de Sarallar grubundan Barış Saral’ın yargılandığı davaya ilişkin tutanak haberi nedeniyle Aralık 2023’te “terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme” suçlamasıyla tutuklanmış, 11 gün sonra itiraz üzerine serbest bırakılmıştı.