Dünyanın en prestijli yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE), 2026 yılı dünya üniversite sıralaması sonuçlarını paylaştı. 115 ülkeden 2 binden fazla üniversitenin değerlendirildiği listede, Türkiye hem sayısal temsil gücüyle hem de akademik başarı grafiğiyle dikkat çekti.

İlk 500'de 4 Türk Üniversitesi

2026 yılı sıralamasında Türkiye'nin gururu olan 4 üniversite, dünyanın en seçkin %2'lik dilimine girmeyi başardı. Koç Üniversitesi, 301-350 bandında yer alarak Türkiye’nin en yüksek puanlı üniversitesi olma unvanını korudu.

Üniversite Adı 2026 Dünya Sıralaması (Band) Durum Koç Üniversitesi 301-350 Türkiye 1.si ODTÜ (Orta Doğu Teknik) 351-400 Yerini Korudu Sabancı Üniversitesi 351-400 İstikrarlı Yükseliş Boğaziçi Üniversitesi 401-500 Büyük Sıçrama

İlk 1000 İçinde 15 Üniversite

Türkiye, sadece zirvede değil genel tabloda da gücünü gösterdi. Toplamda 15 üniversitemiz dünyanın en iyi 1000 üniversitesi listesine adını yazdırdı.

501-600 Bandı: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) “Binlerce Mühendis İşsiz Kalacak” İçeriği Görüntüle

601-800 Bandı: Bilkent Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi

801-1000 Bandı: Abdullah Gül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi.

Türkiye Temsiliyette Dünya 4.sü

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın açıklamalarına göre, Türkiye bu yıl sıralamaya giren üniversite sayısını 91’den 109’a çıkardı. Bu rakamla Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık gibi devlerin ardından listede en fazla üniversitesi bulunan 4. ülke konumuna yükseldi.