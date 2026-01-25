Yarıyıl tatilinde Ankara’da eğlencenin ve sporun adresi BelPA Buz Pateni Tesisi oldu. 7’den 70’e her yaştan vatandaşı buzla buluşturan tesis, tatil boyunca ailelerin ve gençlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Güvenli yapısı ve uzman eğitmenler eşliğinde hizmet veren BelPA Buz Pateni Tesisi, hem ilk kez buz pateni deneyimi yaşayanlara hem de bu sporu sevenlere keyifli anlar sunuyor. Çocuklar için eğlenceli, aileler için ise gönül rahatlığıyla tercih edilebilecek bir ortam sağlayan tesis, sömestir tatilini şehirde geçirenler için önemli bir alternatif oluşturuyor.

Haftanın 7 günü kapılarını açık tutan BelPA Buz Pateni Tesisi, sporla eğlenceyi bir araya getirerek Başkentlilerin kış aylarında da aktif ve sosyal bir tatil geçirmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

