Magazin dünyası bu sabah güne bomba bir haberle uyandı! Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, bir süredir beraber olduğu ve geçtiğimiz aylarda ayrıldıkları konuşulan eski FBI ajanı Erdal Kaya ile hayatını birleştirdi.

İşte "Yılın Sürprizi"ne Dair Detaylar:

Ayrılık Değil Nikah Masası: Herkes onların yollarını ayırdığını sanırken, ünlü çift ters köşe yaptı ve Las Vegas 'ta sade bir törenle birbirlerine "evet" dedi.

Dijital Düğün: Nikah, Türkiye saatiyle sabaha karşı gerçekleşirken; çiftin dostları bu özel ana dünyanın dört bir yanından online bağlanarak şahitlik etti.

Anne Onayı Gecikmedi: İlk tebrik usta sanatçı Suna Yıldızoğlu’ndan geldi. Yıldızoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda damadını aileye kabul ettiğini duyurdu.