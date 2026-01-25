İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği (İBB DER), yılın ilk Geleneksel Dost Meclisi Buluşmaları kapsamında, günümüz dünyasının en temel ihtiyaçlarından biri olan “Evrensel İyilik ve Evrensel İyilik Yolculuğu” başlığını gündeme taşıdı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Faaliyetleri, vizyonu, yürüttüğü projeler ve oluşturduğu farkındalıkla dikkat çeken İBB DER, küresel ölçekte yaşanan savaşlar, adaletsizlikler, zulümler ve insanlık dışı uygulamaların gölgesinde iyiliğin yeniden tanımlanması gerektiğine vurgu yaptı.

TARİHİ DOKUDA ANLAMLI BULUŞMA

Program, Ankara’nın tarihi ve manevi merkezlerinden Hamamönü’nde, Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı kaleme aldığı Taceddin Dergâhı’na, Taceddin Sultan Türbesi ve Camii’ne, Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrine ve Karacabey Türbesi’ne komşu Altındağ Belediyesi’ne ait Kabakçı Konağı’nda gerçekleştirildi. Tarihi atmosfer, programın içeriğiyle birleşerek katılımcılara derinlikli ve kalıcı bir etki sundu.

YÜCEL CAN: İYİLİK, ŞEKİLDEN ÖTE BİR DAVADIR

Programın açılış konuşmasını yapan İBB DER Başkanı Yücel Can, konuşmasında dünyanın bugün geldiği noktaya dikkat çekti. Can, savaşların, soykırımların, insanlık dışı uygulamaların ve adaletsizliklerin neredeyse sıradanlaştırıldığı bir dönemde, iyiliğin evrensel bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

İyiliğin sadece maddi yardımlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Can, şu ifadelere yer verdi: “İyilik; maddi, manevi, paylaşımcı, birliktelik ruhu taşıyan ve ortak hareket etmeyi esas alan bir anlayıştır. İnsan, yaratılış itibarıyla kainatın halifesi olarak sorumluluk üstlenmiştir. Bizim anlayışımız, insanı merkeze alan ve insanlığa hizmeti esas gören bir medeniyet tasavvurudur.”

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.