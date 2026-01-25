Türk lirasından 6 sıfır atılmasını öngören yasa, 31 Ocak 2004’te Resmi Gazete’de yayımlandı.

5083 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun” kapsamında uygulanan para reformuyla:

1 Ocak 2005’te Yeni Türk Lirası (YTL) tedavüle çıkarıldı

1 Ocak 2009’da “Yeni” ibaresi kaldırılarak tekrar Türk Lirası (TL) kullanıldı

YTL banknot ve madeni paralar 1 Ocak 2010’da tamamen tedavülden kaldırıldı

Yaklaşık 30 yıl süren yüksek enflasyon nedeniyle milyar ve trilyonlarla ifade edilen parasal değerler, muhasebe ve ödeme sistemlerinde ciddi sorunlara yol açmıştı. Reform, bu sorunların giderilmesi amacıyla hayata geçirildi.

Gazeteci Abdi İpekçi Suikasta Kurban Gitti

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarı Abdi İpekçi, 1 Şubat 1979’da İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

1929 doğumlu İpekçi, 1961-1979 yılları arasında Milliyet’in genel yayın yönetmenliğini yaptı

Suikastın faili Mehmet Ali Ağca , 25 Haziran 1979'da yakalandı

Ağca, 1981’de Papa 2. Jean Paul’e suikast girişiminde bulundu

2010 yılında cezasını tamamlayarak tahliye edildi

İpekçi, Türk basın tarihinde demokrasi ve barış savunusuyla öne çıkan isimler arasında yer aldı.

Türkiye ile Yunanistan Arasında Ahali Mübadelesi

Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ocak 1923’te imzalanan Ahali Mübadelesi Anlaşması ile yaklaşık 1,5 milyon kişi yer değiştirdi.

400 bin Türk, Yunanistan’dan Türkiye’ye

1 milyondan fazla Rum, Türkiye’den Yunanistan’a göç etti

İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada Rumları ile Batı Trakya Türkleri mübadele dışında tutuldu. Mübadele, Lozan Barış Süreci’nin en kritik adımlarından biri oldu.

Haftanın Diğer Önemli Olayları

26 Ocak 1905: Dünyanın en büyük elması Cullinan bulundu

27 Ocak 1937: Hatay’ın bağımsızlığı kabul edildi

28 Ocak 1920: Misak-ı Milli kabul edildi

29 Ocak 1923: Mustafa Kemal Atatürk, Latife Hanım ile evlendi

30 Ocak 1948: Mahatma Gandhi suikast sonucu öldürüldü

31 Ocak 2020: Birleşik Krallık, Avrupa Birliği’nden resmen ayrıldı

1 Şubat 1999: Barış Manço hayatını kaybetti