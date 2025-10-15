Kaza, dün öğle saatlerinde, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi. İzmir yönünde ilerleyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoğunluk nedeniyle duran trafikte bekleyen 4 otomobil ve 1 motosiklete çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ise başka otomobilin araç kamerasına yansıdı. (DHA)

Kaynak: DHA