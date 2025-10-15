Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Antalya’da, 640 kilometrelik kıyı şeridinde artan deniz ve kıyı kirliliğini önlemek amacıyla 5 yıllık "Deniz Çöpleri İl Eylem Planı" hazırlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen plan kapsamında, deniz kirliliğinin önlenmesi ve ekosistemin korunması hedefleniyor.

Plan çerçevesinde kamu kurumları, belediyeler ve akademisyenlerden oluşan komisyon üyeleri, deniz çöplerinin tespiti ve önlenmesi için ortak çalışmalar yürütecek. Mikroplastiklerin deniz canlıları ve insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekilen raporda, 5 mm'nin altındaki plastik parçaların karaciğer hasarına ve hormonal bozukluklara yol açabileceği, ağır metallerin ise deniz ürünleri üzerinden insanlara toksik etkiler bırakabileceği belirtildi.

Çevreye ve Ekonomiye Ciddi Tehdit

Eylem planında, deniz çöplerinin sadece çevresel değil, turizm, halk sağlığı ve ekonomik açıdan da büyük tehdit oluşturduğu vurgulandı. Kirlilik önlenemezse, turizm ve balıkçılık faaliyetlerinin zarar göreceği, halk sağlığının riske gireceği ve sosyal sorunların artacağına dikkat çekildi.

Riskli Bölgeler Belirlendi

Bilimsel veriler, vatandaş bildirimleri, akıntılar ve rüzgar yönleri baz alınarak Antalya’da deniz çöpü birikimi açısından riskli bölgeler de tanımlandı:

Yüksek riskli bölgeler: Finike Körfezi, Kemer-Beldibi-Göynük sahilleri, Alanya ve Antalya kent merkezi sahilleri

Daha az riskli bölgeler: Manavgat, Belek, Aksu, Kemer merkez ve Demre sahilleri

Temizlik ve Bilinçlendirme Faaliyetleri Başlayacak

Plan kapsamında, dere ağızlarına bariyer sistemleri kurulacak, deniz yüzeyi ve dibindeki çöpler düzenli olarak temizlenecek. Sera atıkları, zirai ilaç kutuları ve tarımsal atıkların akarsulara karışması önlenecek. Ayrıca nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağaları ve kum zambakları gibi türlere zarar verilmeden kıyı temizliği yapılacak.

Çiftçiler, balıkçılar, tekne sahipleri, öğrenciler ve vatandaşlara yönelik eğitim ve bilinçlendirme kampanyaları da eylem planının önemli bir parçasını oluşturuyor.