Ankara’da tarihi eser kaçakçılığına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen istihbarat üzerine harekete geçti.

Yenimahalle ilçesi Ata Mahallesi’nde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 17. ve 18. yüzyıl dönemine ait olduğu değerlendirilen 13 İbranice el yazması kitap ele geçirildi. Kitapların, Hıristiyanlık ve Yahudilik inançlarına ait tarihi metinler içerdiği ve yaklaşık 6 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.

Araçta bulunan şüpheliler F.A., M.Ş., S.Y. ve F.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürerken, kitaplara yönelik detaylı tarihi ve bilimsel incelemelerin de uzman ekipler tarafından yapılacağı öğrenildi.

Operasyon, Türkiye’nin kültürel mirasını korumaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir başarı olarak değerlendirildi.