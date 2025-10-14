26 Eylül 2025 gecesi Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yaşanan trajik olayda, arabesk sanatçısı Güllü (52), 6’ncı kattaki evinin penceresinden düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden sanatçının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Adli Tıp Kurumu’nun ‘kati’ raporu tamamlandı ve dosyaya eklendi.

Alkol Tespit Edildi, Zehirlenme ve Darp İzi Yok

Birinci İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapora göre, Güllü’nün kanında 3.53 promil etil alkol bulundu. Ancak raporda, şarkıcının zehirlenerek öldüğüne dair herhangi bir tıbbi bulguya rastlanmadığı açıkça belirtildi.

Ölümün, yüksekten düşmeye bağlı olarak meydana gelen:

Kafatası kırıkları

Beyin kanaması ve beyin dokusu hasarı

İç organ ve damar yaralanmaları

Omur, kaburga ve ekstremite kırıkları

gibi genel beden travmaları sonucu gerçekleştiği ifade edildi.

Cinsel Saldırı ve Şüpheli DNA İzine Rastlanmadı

Adli tıptan alınan biyolojik örneklerde yapılan incelemelerde, herhangi bir cinsel saldırı izine veya Gül Tut dışında başka bir DNA profiline rastlanmadı. Vajinal ve anal sürüntülerde sperm hücresi tespit edilmediği, tırnak altı örneklerinin de sadece Güllü'ye ait DNA içerdiği bildirildi.

Olay Anı Güvenlik Kamerasında, Ön Otopside de Darp İzi Yoktu

Güllü’nün düşmeden önceki anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri daha önce incelenmiş, ön otopsi raporunda da darp ve cebir izine rastlanmadığı belirtilmişti. Son raporla birlikte, ölümün kazara yüksekten düşme sonucu gerçekleştiği tıbben netleşmiş oldu.

Güllü, Tuzla’da Toprağa Verilmişti

Olayın ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk otopsinin ardından Güllü'nün cenazesi, 27 Eylül’de İstanbul Tuzla’da toprağa verildi. Güllü’nün ölümü, hem müzik camiasında hem de hayranları arasında büyük üzüntü yaratmıştı.