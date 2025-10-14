Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’nin limanları 2025’in ilk 9 ayında kruvaziyer turizmi açısından rekor bir dönemi geride bıraktı. Ocak-Eylül 2025 arasında 1.710.454 yolcu, kruvaziyer gemileriyle Türkiye’yi ziyaret etti. Bu rakam, 2013 yılındaki 1.726.668 yolcu sayısından sonra ulaşılan en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

Yolcu Sayısında Yüzde 16 Artış

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kruvaziyerle Türkiye'ye gelen yolcu sayısı 1.470.431 olarak hesaplanmıştı. 2025’te bu sayı, yüzde 16 artış göstererek 1.7 milyonu aştı. Ayrıca ülkeye gelen kruvaziyer gemi sayısı da geçen yıla göre artış gösterdi. 2024'ün ilk 9 ayında 917 kruvaziyer gemi Türkiye limanlarına yanaşırken, bu sayı 2025’te 1075 gemiye yükseldi.

En Çok Yolcu Kuşadası ve İstanbul’a Geldi

Ocak-Eylül 2025 döneminde en çok kruvaziyer yolcu ağırlayan limanlar ise sırasıyla şu şekilde oldu:

Kuşadası Limanı: 493 gemi – 825.647 yolcu

İstanbul Limanı: 207 gemi – 495.186 yolcu

Bodrum Limanı: 96 gemi – 117.985 yolcu

Çeşme Limanı: 60 gemi – 45.863 yolcu

İzmir Limanı: 31 gemi – 56.359 yolcu

Marmaris Limanı: 30 gemi – 45.364 yolcu

Bu veriler, Kuşadası ve İstanbul’un Türkiye’de kruvaziyer turizminin lokomotifi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Kruvaziyer Turizminde Son 13 Yılda Yolcu Sayıları (Ocak-Eylül Dönemi)

Yıl Yolcu Sayısı Yıl Yolcu Sayısı 2025 1.710.454 2018 190.156 2024 1.470.431 2017 267.084 2023 1.097.175 2016 528.374 2022 711.813 2015 1.524.007 2021 25.080 2014 1.360.669 2020 1.824 2013 1.726.668 2019 227.875

Kruvaziyer Turizmi Türkiye Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Kruvaziyer turizmi, Türkiye’nin hem turizm gelirlerine hem de liman şehirlerinin ekonomilerine önemli katkılar sağlıyor. Yolcular, Türkiye’ye geldikleri süre boyunca şehir turizmini canlandırıyor, alışveriş, yeme-içme ve kültürel etkinliklere katılarak ekonomiye doğrudan katkıda bulunuyor.