ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girmesi sonrası Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Barış Zirvesi’nin ardından, dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, Gazze'nin gelecekte nasıl yönetileceği sorusuna, “Birçok insan tek devletli çözüm istiyor, bazıları ise iki devletli çözüm. Ama ben şu anda sadece Gazze’nin yeniden inşasından bahsediyorum” cevabını verdi.

“Zamanlamamız Mükemmeldi”

Ateşkesin zamanlamasına yönelik eleştirileri reddeden Trump, “Henüz barış için erken olduğunu mu düşünüyorsun? Daha fazla insanın ölmesini mi istiyorsun? Biz doğru olanı yaptık, zamanlamamız mükemmeldi” diyerek ateşkesin önemini vurguladı.

“Diğer Devletlerle Koordineli Hareket Ederim”

Arap ülkelerinin Filistin politikalarıyla ABD’nin yaklaşımı arasındaki farklara dair gelen soruya Trump, “Ben doğru olduğuna inandığım kararı veririm ama bunu diğer devletlerle koordineli şekilde yaparım” yanıtını verdi.

“Erdoğan, Rusya’dan Saygı Görüyor”

Trump, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolü hakkındaki sorusunu, “Evet, Erdoğan, Rusya’dan saygı görüyor” şeklinde yanıtladı.

Erdoğan ile olan ilişkisine değinen Trump, “Ben sadece sert insanlarla anlaşabiliyorum, zayıflarla değil” ifadelerini kullandı.

Gazze’de Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Trump, daha önce 9 Ekim’de yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını kabul ettiğini duyurmuştu. Ateşkes, 10 Ekim’de İsrail hükümetinin onayıyla devreye girdi.

Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Zirvede Gazze'de barış süreci, insani yardımlar ve yeniden inşa planları masaya yatırıldı.