Sporu ve gençleri desteklemek amacıyla dikkat çeken bir adım atan Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer, ilçenin futbol takımı Korgan Belediyespor’a transfer oldu. Kaymakam Tunçer’in lisans işlemleri tamamlandı ve ilerleyen haftalarda sahaya çıkması bekleniyor.

Korgan Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Şahin, Kaymakam Tunçer’i makamında ziyaret ederek gerekli evrakları imzaladı. Böylece Kaymakam Tunçer’in resmen lisanslı futbolcu olduğu duyuruldu.

“GENÇLERE ÖRNEK OLACAK BİR DESTEK”

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlçemiz kaymakamı Sayın Kerem Tunçer, ilçemizin futbol takımı Korgan Belediyespor’da futbolcu olarak yer alacak ve hem maddi hem manevi anlamda büyük destek sağlayacaktır.

Kulüp başkanımız Ahmet Şahin, sayın kaymakamımızı makamında ziyaret ederek, lisans işlemleri için gerekli imzalar atılmıştır.

İlçemiz sporuna verdiği değer, gençlerimize örnek olan yaklaşımı ve desteği için sayın kaymakamımıza kulübümüz ve taraftarlarımız adına teşekkür ediyor, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.”

İLERLEYEN HAFTALARDA FORMA GİYECEK

Kaymakam Kerem Tunçer’in, Korgan Belediyespor formasını giyerek sahaya çıkması bekleniyor. Hem kurumsal kimliğiyle hem de aktif oyunculuğuyla örnek teşkil eden bu gelişme, ilçe halkı ve spor camiasında büyük takdir topladı.