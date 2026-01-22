Ordu’nun yüksek rakımlı bölgelerinde yaklaşık 10 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Büyükşehir ve ilçe ekipleri, 417 araç ve iş makinesi ile 600 personelin görev aldığı çalışmalarda kapalı mahalle ve grup yollarını ulaşıma açıyor. Yetkililer, müdahalelerde önceliğin hasta ve cenaze hizmetlerine verildiğini bildirdi.

Tipi Ulaşımı Aksattı

Kabadüz ve Akkuş’ta yoğun kar yağışıyla birlikte kuvvetli rüzgâr ve tipi etkili oluyor. Tipinin şiddetlenmesi üzerine, Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yolunun bir bölümü geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Valilikten Uyarı

Valilikten yapılan açıklamada, “Kabadüz–Çambaşı il yolunda Yokuşdibi mevkisindeki 29’uncu kilometre ile Çambaşı mevkisindeki 52’nci kilometre arası, yoğun tipi ve esinti nedeniyle saat 11.00 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın dikkatli olmaları önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak kapanan yolların durumunun yakından takip edildiğini, gelişmelere göre bilgilendirme yapılacağını kaydetti.