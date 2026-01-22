Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde indirime giderek bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürdü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizinde indirime gitti. Kurul, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 38’den yüzde 37’ye çekti.
Alınan kararla birlikte Merkez Bankası, para politikasında gevşeme yönünde adım atmış oldu. Faiz indiriminin, kredi maliyetleri ve finansal piyasalara yansımalarının önümüzdeki dönemde izleneceği belirtildi.
