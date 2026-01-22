Ankara barajlarındaki su seviyeleri halen kritik düzeyde. Barajlar Bilgi Sistemi verilerine göre, 21 Ocak 2026 itibarıyla barajların toplam doluluk oranı yüzde 12,60 oldu. Bir yıl önce aynı tarihte bu oran yüzde 28,88 seviyesindeydi. Toplam baraj hacmi 1 milyar 585 milyon metreküp olmasına rağmen, barajlardaki mevcut su miktarı 199 milyon metreküp olarak açıklandı.

Aktif kullanılabilir su miktarı ise kritik durumunu koruyor. 2025 yılında 268 milyon metreküp olan aktif su rezervi, 2026’da 19 milyon 216 bin metreküpe düştü. Buna bağlı olarak aktif kullanılabilir su oranı yüzde 19,26’dan yüzde 1,38’e geriledi.

Şehre verilen toplam günlük su miktarı 1 milyon 436 bin metreküp olarak ölçülürken, barajlara gelen su miktarı 521 bin metreküpte kaldı. Veriler, Ankara’nın su kaynaklarında ciddi bir azalma yaşandığını ve tasarrufun kaçınılmaz hale geldiğini ortaya koydu.

Ankara halkı yakın dönemde su kesintileri yaşamıştı. Son zamanlardaki yoğun yağmur yağışlarına karşın su krizi ciddiyetini koruyor.