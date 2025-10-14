Antalya’nın Elmalı ilçesinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Kaza, Elmalı-Finike yolu üzerindeki Düdenköy kavşağında gerçekleşti.

S.U. yönetimindeki 07 EOJ 18 plakalı hafif ticari araç, arkadan gelen 07 EM 414 plakalı otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarına savruldu.

4 KİŞİ YARALANDI, BİRİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada araçlarda bulunan S.U., H.E., R.E. ve E.Ç. yaralandı. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla Elmalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu daha ağır olan S.U.'nun, gece saatlerinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği bildirildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kazanın yaşandığı nokta, Karayolları ekipleri tarafından temizlenirken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. O anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.