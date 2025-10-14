Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 15 Ekim Çarşamba günü Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirerek, uluslararası gıda güvenliği alanındaki gelişmeleri yerinde takip edecek ve Türkiye ile Çin arasında su ürünleri ve badem ihracatını kapsayan üç önemli ikili ticaret protokolünü imzalayacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre ziyaretin ilk durağı, Şanghay’da düzenlenecek “Kuşak ve Yol İthalat-İhracat Gümrükler Gıda Güvenliği Konferansı” olacak. Yumaklı, burada gıda güvenliği politikaları hakkında bir konuşma yapacak ve Türkiye'nin bu alandaki uluslararası katkılarını anlatacak.

Üç Kritik Protokole İmza Atılacak

Bakan Yumaklı, ziyaret kapsamında Çin Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Sun Meijun ile bir araya gelecek. İkili görüşmelerin ardından üç önemli protokol imzalanacak:

Yabani Su Ürünlerine İlişkin İnceleme ve Sağlık Şartları Protokolü Yetiştiricilik Yoluyla Elde Edilen Su Ürünlerine İlişkin Sağlık Şartları Protokolü Badem İhracatına İlişkin İnceleme ve Karantina Protokolü

Bu anlaşmalar sayesinde, Türkiye’nin kaliteli levrek, çipura ve Türk somonu Çin pazarına girecek. Ayrıca, Türkiye'den Çin'e badem ihracatının önü açılmış olacak.

Gıda Güvenliğinde Türkiye'nin Küresel Rolü Vurgulanacak

Konferansta konuşma yapacak olan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarım ve gıda güvenliği alanındaki uluslararası katkılarını, uyguladığı gıda denetim politikalarını, izleme sistemlerini ve ihracat prosedürlerini katılımcı ülkelere aktaracak.

Zirve sonunda, katılımcı ülkeler tarafından "Şanghay Deklarasyonu" imzalanarak yayınlanacak ve ortak gıda güvenliği taahhütleri uluslararası kamuoyuyla paylaşılacak.

Türkiye – Çin İlişkilerinde Yeni Dönem

Tarım ürünleri ihracatı açısından büyük önem taşıyan bu ziyaretin, Türkiye-Çin ticari ilişkilerine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor. Özellikle Çin pazarında Türk su ürünleri ve bademlerinin yer alması, hem üreticiye hem de ihracatçıya önemli katkılar sağlayacak.

Bakan Yumaklı’nın gerçekleştireceği görüşmeler, Türkiye'nin uluslararası tarım ticareti, gıda güvenliği standartları ve tarım diplomasisi açısından da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.