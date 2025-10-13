Yılmaz, küresel ticarette belirsizliklerin arttığı bir dönemde, Türkiye'nin dış ticaret açığındaki iyileşme ve hizmet gelirlerindeki artışla birlikte cari dengede önemli bir başarıya imza attığını ifade etti. Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Cari denge, Ağustos ayında 5,5 milyar dolar ile tarihi en yüksek seviyede aylık fazla vermiştir. Yıllıklandırılmış cari açık ise ağustos ayı itibarıyla 18,3 milyar dolara gerilemiştir."

Cari Açığın GSYH’ye Oranı OVP ile Uyumlu Olacak

Yılmaz, yıl sonuna doğru cari açığın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranının, Orta Vadeli Program (OVP) tahminleriyle uyumlu şekilde gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti. Ayrıca, ödemeler dengesindeki gelişmelerin, döviz kuru ve rezervler açısından enflasyonla mücadelede destekleyici rol oynamaya devam edeceğini vurguladı.

Dış Borçlanma İhtiyacı ve Maliyetleri Azalıyor

Cari açıktaki düşüşün ve risk primlerindeki gerilemenin, dış borçlanma ihtiyacını ve maliyetlerini azalttığını belirten Yılmaz, bu gelişmelerin hem kamu hem de özel sektör için olumlu etkiler yarattığını ifade etti.

"Azalan cari açık ve risk primlerinde düşüş, dış borçlanma ihtiyacını miktar olarak azaltmakta, kamu ve özel kesim için borçlanma maliyetlerini düşürmektedir."

Sürdürülebilir Cari Denge ve Kalıcı Refah Vurgusu

Yılmaz, açıklamasında sürdürülebilir cari dengenin ve yapısal reformların önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Sürdürülebilir cari denge ile dış finansman ihtiyacını azaltmayı, makro finansal istikrar ile ekonomimizin direncini artırmayı amaçlıyoruz. Yapısal reformlar sayesinde bu kazanımları kalıcı hale getirmek ve verimlilik artışını odağına alan bir büyüme modeliyle vatandaşın refahını artırmak istiyoruz."

Ekonomik Göstergeler Olumlu Seyrediyor

Son dönemde açıklanan veriler, Türkiye ekonomisinin dengelenme sürecinde ilerlediğini, cari açıkta gerileme ve hizmet gelirlerinde artış gibi unsurların, enflasyonla mücadeleye destek sağladığını gösteriyor. Cevdet Yılmaz’ın mesajları, ekonomik istikrar ve finansal direnç hedeflerinin altını çiziyor.