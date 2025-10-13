“Bir Sonraki Durak: Mamografi” sloganıyla başlatılan kampanya, kadınlara günlük yaşamın önemli temas noktalarından biri olan toplu ulaşım üzerinden ulaşmayı hedefliyor. Erken teşhisin hayat kurtardığı vurgulanan projede, kadınların sağlıklarını ihmal etmemesi gerektiği mesajı öne çıkıyor.

Farkındalık Şehrin Her Noktasında

Kampanya kapsamında sadece otobüs durakları değil, aynı zamanda otobüs içi ekranlar da kullanılarak kendi kendine meme muayenesi ve mamografi hakkında bilgilendirici içeriklere yer veriliyor. Duraklar, meme kanseri farkındalık rengi olan pembeyle dikkat çekerken, toplu taşıma araçlarında yayımlanan videolarla da kadınların düzenli kontrollerini ihmal etmemesi gerektiği vurgulanıyor.

Mamografi Sadece Birkaç Dakika Sürüyor

Hastane yetkilileri, kampanyanın temel amacının, “Kadınlar günlük koşturmacada kendi sağlıklarını ertelememeli” mesajını topluma iletmek olduğunu belirtiyor. Ayrıca, mamografi taramasının yalnızca birkaç dakika sürdüğüne dikkat çekilerek, erken tanının meme kanserinde tedavi başarısını büyük oranda artırdığı ifade ediliyor.

Erken Teşhis Hayat Kurtarır

Meme kanseri, dünyada ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olmayı sürdürüyor. Ancak erken teşhis, bu hastalığın tedavi sürecinde hayati bir rol oynuyor. Medicana Sivas Hastanesi, gerçekleştirdiği bu farkındalık kampanyasıyla hem erken teşhisin önemine dikkat çekiyor hem de toplumda bilinç oluşturmayı amaçlıyor.