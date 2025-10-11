Kahramankazan’da yaşayan 24 yaşındaki Soner Atasever, kısa mesafeli yürüyüşlerde dahi nefes nefese kalmaya ve çarpıntı yaşamaya başladı. Şikayetleri artınca Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’ne başvuran Atasever’e yapılan tetkiklerde hipertrofik kalp kası hastalığı tanısı konuldu.

Doktorlar, ani kalp durması riskine karşı şoklama (ICD) özelliği olan kalp pili takılmasına karar verdi.

Annesine de Aynı Teşhis Konuldu

Oğlunun yaşadığı sürecin ardından benzer şikayetler gösteren Birsen Atasever de hastaneye başvurdu.

Kalp krizi geçmişi bulunan ve halsizlik, kilo kaybı, yorgunluk şikayetleri yaşayan Atasever’in yapılan incelemelerinde kalp yetersizliği tespit edildi.

Uzman hekimler, anne Atasever’e de aynı operasyonun yapılmasına karar verdi.

“Annemle Aynı Gün Ameliyata Girdik, Aynı Gün Çıktık”

Ameliyat sürecini anlatan Soner Atasever, yaşadığı değişimi şu sözlerle aktardı:

“Annemle aynı gün ameliyata girdik, aynı gün çıktık ve aynı gün taburcu olduk. Operasyon sonrası artık rampayı rahatlıkla çıkabiliyorum, rahat uyuyabiliyorum. Gençtim ama şimdi kendimi çok daha genç hissediyorum.”

Anne Birsen Atasever ise,

“Kalbim yetersiz çalıştığı için hocamız pil takılmasını önerdi. Oğlumla el ele karar verip birlikte ameliyata girdik. Oğlumun sağlıklı halini görünce kendi ağrımı unuttum.”

ifadelerini kullandı.

Uzman Doktor: “Her İki Hastamızın Durumu İyi”

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çağatay Tunca, anne ve oğlun farklı şikayetlerle kliniğe başvurduğunu belirterek,

“Birsen Hanım’da kalp yetersizliği, oğlunda kalp duvar kalınlığı tespit ettik. Ani kalp durması riskine karşı şoklama özelliği olan kalp pili takma kararı aldık. Ameliyatlar aynı gün başarıyla tamamlandı, her iki hastamızın da durumu iyi.”

dedi.

Dr. Tunca, cihazın ani kalp durmalarına karşı koruma sağladığını belirterek,

“Kalp pili, sol köprücük kemiği altına yerleştiriliyor. Cihaz kalp ritmini sürekli izliyor, ölümcül ritim bozukluğu geliştiğinde şok vererek hastayı hayata döndürüyor.”

bilgisini paylaştı.