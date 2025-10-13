Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin konsey üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından düzenlenen Küresel Gençlik Forumu'nun açılışını gerçekleştirdik. Türkiye, BM tarafından ilan edilen 2026 Uluslararası Kadın Çiftçi Yılı'nın eş sunucuları arasında yer alarak doğaya, insana ve emeğe saygılı üretimin yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Kırsal hayatı gözeten, üretimde ve girişimcilikte kadınları destekleyen, gençlerin yenilikçi bakış açısını dijital dönüşümle harmanlayan, çok yönlü ve sürdürülebilir politikalarımızı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA