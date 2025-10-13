Bir döneme damga vuran “Huysuz Virjin” karakteriyle hafızalara kazınan usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyetine ilişkin mahkeme süreci sona erdi. Dursunoğlu’nun ölümünden önce bıraktığı 15 milyon liralık mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışladığı vasiyetnameye, iki yeğeni tarafından yapılan itiraz reddedildi.

Sanatçının yeğenleri Cemal Erhan Saydam ve Evren Saydam, vasiyetin geçersiz olduğunu öne sürerek İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştı. Dava dilekçesinde, tanıkların taraflı olduğu ve vasiyetin hazırlandığı dönemde Dursunoğlu’nun sağlık durumunun elverişli olmadığı iddia edilmişti.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Seyfi Dursunoğlu’nun çağdaş eğitime olan inancı ve gençlere bıraktığı bu anlamlı miras, ülkemizin geleceğine ışık tutacaktır” denildi.