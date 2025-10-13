Ankara’nın sanat merkezlerinden Krişna Sanat Merkezi, 18 Ekim - 18 Kasım 2025 tarihleri arasında sanatçı Mehmet Arıkan’ın “Kırılma… / Breaking…” adlı resim sergisine ev sahipliği yapacak. Açılış, 18 Ekim Cumartesi günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek.

Toplumun kırılma noktaları tuvale yansıyor

Arıkan, eserlerinde insanların içsel çatışmalarını, kalabalıklar içinde yaşanan yalnızlıkları ve toplumsal kopuşları işliyor. Renklerin ve figürlerin birbirinden ayrılıp yeniden birleşme çabasını anlatan sanatçı, “Uçuşan kalabalıkların içinde eşitlik, özgürlük, bağımsızlık ve adalet arayışında olan bireyleri resmediyorum” diyor.

Renklerin diliyle iç hesaplaşma

Sanatçı, çok kültürlü bir coğrafyanın temsilcisi olan renkleri, birer duygu ifadesi olarak kullanıyor. Arıkan’a göre bazı eserlerdeki çizgiler, başlangıcı belli olmayan ama sonsuza giden bir yolun sembolü. Bu yol, insanın hem kendisiyle hem de toplumla kurduğu bağın izlerini taşıyor.

Krişna Sanat Merkezi kurucusu Hülya Koloğlu, “Mehmet Arıkan’ın eserleri hem teknik hem de felsefi açıdan üst düzey bir derinlik taşıyor. Boşlukta dans eden figürler aslında hepimizi anlatıyor” sözleriyle serginin anlamına dikkat çekti.

Sokak hayvanlarına destek çağrısı

Sergi, pazar günleri hariç her gün 11.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Merkez, ziyaretçilerin getireceği mamalarla sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlayacak.

Adres: Kennedy Cad. No:29/3 Kavaklıdere - Ankara

İletişim: 0312 418 02 53 – 0533 667 16 29