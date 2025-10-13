TRT'den yapılan açıklamaya göre, kültürün farklı alanlarına ışık tutan yapımlarıyla sanatın çok yönlü dünyasını ekranlara taşıyan TRT 2, yeni sezonunda sevilen programlarının yanı sıra izleyicilerine yeni bakış açıları kazandıracak yapımları da ekrana taşıyacak. Toplumun temel yapı taşı olan aileye farklı açılardan bakan 'İçimizdeki Ev', sosyolog Erol Erdoğan'ın yönetiminde doğa, kültür, okul ve akran ilişkilerini çocukların gözünden ele alacak.

Usta gazeteci Avni Özgürel'in sunduğu 'Babıali Sohbetleri' 19. yüzyıldan bugüne uzanan kültür ve düşünce akımlarını tarih meraklılarıyla buluşturacak.

Mekanların ruhunu seslerle birleştiren 'Duvarların Ötesinde', iç mimar ve müzisyen Büşra Kayıkçı ile mimarlık ve müziğin lirik birlikteliğini izleyiciye sunarken, 'Kilit Taşı' programında Ali Günvar ve Süleyman Seyfi Öğün, Osmanlı modernleşmesini mimari üzerinden değerlendirerek siyasal ve toplumsal dönüşümleri gündelik hayat ve edebiyatla ilişkilendirecek.

Kültür ve sanatın zengin mirası ele alınacak

'Anadolu'da Giyimin Ayak İzleri' programı, tarih boyunca Anadolu'da giyim-kuşam kültürünün izini sürerken, 'Geometrik Desenler' programında Türk-İslam sanatının estetik, matematiksel ve sembolik düzenleri incelenecek.

Sanat, mimari ve sesin kesişiminde izleyiciyi duyusal bir yolculuğa çıkaracak 'Akustik Sırlar' mekanın akustiğini sanatsal bir bağlamda yorumlarken, 'Sanatkar Gönüller' ise mesleklerinin yanı sıra sanatla iç içe yaşayan sivil kahramanların başarı hikayelerini ekrana taşıyacak.

'Sokak Sanatları' ise pantomimden grafitiye, sokak müziğinden performans sanatına uzanan yaratıcı ifadeleriyle kent estetiğinin nabzını tutacak.

Müziğin evrensel sesi TRT 2'de duyulacak

Mozart'tan Beethoven'a, Bach'tan Chopin'e uzanan klasik müziğin ölümsüz eserleri 'Adagio' programında izleyiciyle buluşacak.

Tanıdık sesler ve klasikleşmiş müzikler ile bir TRT 2 klasiği olan 'Pazar Konseri', izleyicisiyle bir araya gelmeye devam edecek.

'Hatır', Türk resim sanatının önde gelen tablolarını farklı bir bakış açısıyla yorumlarken, 'Osmanlı'nın Kayıp Besteleri' geçmişten bugüne ulaşan melodileri yeniden canlandırarak müziğin kültürel derinliğini ekrana taşıyacak.

Muhabir: Ahmet Esad Şani