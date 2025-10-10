Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi’nden Uzm. Dr. Onur Yılmaz, Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde sanal kumarın nasıl bağımlılık oluşturduğunu, hangi belirtilerle kendini gösterdiğini ve kurtulmak için izlenmesi gereken yolları anlattı. Aynı zamanda Dr. Yılmaz doğal afetlerin ruh sağlığı üzerindeki etkileri hakkında da bilgiler verdi.

‘KAYIPLARI TELAFİ DAHA ÇOK KAYBETTİRİYOR’

Uzm. Dr. Yılmaz, kolay erişilebilirliği ve anlık haz vaadiyle sanal kumarın tehlikeli bir ‘davranışsal bağımlılık’ olduğunu belirtti. Bu sarmalın, kişinin başlangıçta keyif almak için oynadığı ancak zamanla kayıplarını telafi etme dürtüsüyle kontrolünü kaybettiği bir döngüyle beslendiğini vurguladı. Dr. Yılmaz'a göre, planlanandan çok daha uzun süre oynamak, bırakma çabalarının sonuçsuz kalması, sosyal çevreden uzaklaşma ve yaşanan tüm ekonomik kayıplara rağmen devam etme isteği, bu bağımlılığın en net alarm sinyalleridir. Bu davranışlara zamanla uyku problemleri, depresyon ve anksiyete gibi ruhsal sorunların da eşlik ettiğini belirten Dr. Yılmaz, bağımlılığın temel kriterinin ‘kişinin engel olamadığı, tekrarlayan kumar oynama davranışı’ olduğunun altını çizdi.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Bağımlılıktan kurtulmak için üç unsurun bir arada uygulanması gerektiğini vurgulayan Dr. Yılmaz, “Psikoterapi ile risk algısının artırılması ve dürtü kontrolünün sağlanması önemlidir. Ulaşımı engellemek, sosyal medya ve internet kullanımını kısıtlamak etkili yöntemler arasında yer alır. Ailenin ise suçlayıcı değil, destekleyici bir rol üstlenmesi gerekir. İlaç tedavisi ise özellikle kaygı, depresyon ya da dürtü kontrolü bozukluğu devam eden kişilerde gündeme gelir” dedi. Dr. Onur, “Kişi bağımlılığının farkına vardığında ve çevresinden destek aldığında bu durumla baş etmek mümkün. Sanal kumar bağımlılığı yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorun haline geliyor. Bu yüzden farkındalık artırılmalı ve tedavi süreçleri desteklenmeli” dedi.

‘YÜZDE 22’Sİ KRONİK RUHSAL SORUN YAŞIYOR’

Dr. Onur Yılmaz, travmaya maruz kalan bireylerde ruhsal problemlerin kalıcı hale gelebildiğini belirterek, “10 yıllık bir izlem çalışmasında, afet ve acil durumlara maruz kalan kişilerin yaklaşık yüzde 22’sinde travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, anksiyete bozukluğu, şizofreni ya da bipolar bozukluk gibi kronik ruhsal sorunlar geliştiği görüldü. Bu grubun yüzde 9’unda ise durum ciddi seviyelere ilerliyor. Oysa erken dönemde verilen psikolojik ilk yardım, kişinin baş etme becerisini artırıyor ve kalıcı hastalıkların önüne geçebiliyor” dedi.