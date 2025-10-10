At yarışı spikerliğine adım attığı ilk günden itibaren büyük bir tutku ve emekle mesleğini sürdüren Yüksel Saymaz, belgeselin kendisi için bir "hayat hediyesi" olduğunu söylüyor. “Bu, 30 yıl öncesine dayanan bir aşk” diyen Saymaz, hikayesinin azim, umut, umutsuzluk, heves ve çalışkanlıkla örülü olduğunu belirtiyor.

“Gültekin Alpay’ın sesini hipodrom girişinde duyduğumda büyülenmiştim. O gün hayatımın dönüm noktasıydı,” diyen Saymaz, spikerlik tutkusunun peşinden gitmek için PTT’deki memuriyetini dahi riske attığını söylüyor.

Yüksel Saymaz Kimdir?

Yüksel Saymaz, Ankara’da üniversite okurken harçlığını çıkarmak için çalıştığı bir ganyan bayisinde at yarışı dünyasıyla tanıştı. Spikerlik aşkı onu İstanbul’a, Türkiye Jokey Kulübü’ne (TJK) taşıdı. Tüm zorluklara rağmen sesini milyonlara ulaştırmayı başaran Saymaz, Türkiye'nin en tanınan at yarışı spikerlerinden biri haline geldi.

Belgeselin Kamera Arkası ve Yapım Ekibi

Belgeselin yönetmenliğini Vakkas Aksu, yapımcılığını ise Fatih Çalı üstlendi. Proje danışmanlığını ise aynı zamanda TAY TV Genel Yayın Yönetmeni olan Hakan Cantınaz yaptı.

Cantınaz, “Bu belgesel, TAY TV'nin belgesel serisinin üçüncüsü. Saymaz’ın hayat hikayesi, izleyiciyle çok güçlü bir bağ kurdu” dedi.

Yönetmen Aksu, belgeselin sadece bir spikerin hayatını değil, umutsuzluktan umuda giden ilham verici bir yolculuğu anlattığını vurguladı:

“Saymaz’ın hikayesi, sadece şansın değil; kararlılığın ve azmin başarının anahtarı olduğunu gösteriyor.”

Nereden İzlenir?

“Mikrofondaki Nefes – Yüksel Saymaz” belgeseli:

İlk yayın: 10 Eylül , TAY TV

Dijital platform: D-Smart GO / Belgeseller Bölümü