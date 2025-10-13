Sanayi kenti Kocaeli'den ocak-eylül döneminde 17 milyar 49 milyon 77 bin dolarlık ihracat yapılırken, bunun yarıdan fazlasını otomotiv firmaları gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, Kocaeli'nin geçen yılın 9 aylık döneminde 14 milyar 967 milyon 116 bin dolar olan dış satımı, bu yılın aynı periyodunda yaklaşık yüzde 14 artarak 17 milyar 49 milyon 77 bin dolara yükseldi.

İhracat liginde İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alan Kocaeli, bu dönemde genel ülke ihracatının da yüzde 9,8'ini gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisi bu dönemde kentin ihracatında önemli rol oynadı. Ford Otosan, Hyundai Motor Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin bulunduğu Kocaeli'de, yılın 9 aylık dönemindeki ihracatın yüzde 53'ünü bu sektörde faaliyet gösteren firmalar yaptı.

Söz konusu dönemde Kocaeli'nin otomotiv ihracatı, 2024'ün 9 aylık dönemine göre yüzde 34 artarak 9 milyar 73 milyon 422 bin dolara ulaştı.

Kocaeli bu dönemde otomotiv ihracatında takipçisi Bursa'dan 2 milyar 530 milyon 140 bin dolar tutarında daha fazla dış satım yaparak en fazla otomotiv ihracatına imza atan kent oldu.

İkinci sırada bulunan kimya sektörünün ihracatı ise 3 milyar 637 milyon 857 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Demir ve demir dışı metaller sektörü 966 milyon 699 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bu sektörü 897 milyon 991 bin dolarla çelik, 732 milyon 218 bin dolarla elektrik ve elektronik, 451 milyon 249 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi takip etti.

175 ülkeye ihracat yapıldı

İzmit Körfezi'nin etrafında kurulu 35 liman tesisiyle Türkiye'nin adeta dünyaya açılan kapısı olan Kocaeli, ocak-eylül döneminde 175 ülke ile 15 serbest bölgeye dış satım yaptı.

Yılın 9 aylık bölümünde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 921 milyon 240 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artış gösterdi.

Kentten yapılan ihracatın 2024'ün ocak-eylül dönemine göre yüzde 43,8 arttığı Slovenya, 1 milyar 821 milyon 517 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Almanya 1 milyar 695 milyon 574 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşirken, bu ülkeyi 1 milyar 187 milyon 220 bin dolarla İspanya, 1 milyar 168 milyon 295 bin dolarla İtalya izledi.

Kocaeli'den 9 aylık dönemde en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:

Ülke 2024/1-9 (Bin $) 2025/1-9 (Bin $) Değişim (%) Birleşik Krallık 1.873.092 1.921.240 2,5 Slovenya 1.266.143 1.821.517 43,8 Almanya 745.670 1.695.574 127,3 İspanya 680.528 1.187.220 74,4 İtalya 1.011.256 1.168.295 15,5 Fransa 801.107 875.348 9,2 Belçika 675.994 874.992 29,4 Romanya 621.980 817.005 31,3 ABD 863.141 685.357 -20,6 Hollanda 735.897 467.803 -36,4