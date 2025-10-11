Şirketten yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu’nun önemli merkezlerinden Bağdat’a hâlihazırda İstanbul’dan sefer düzenleyen AJet, dış hatlarda büyüme hedefi doğrultusunda Ankara’dan yeni bir uluslararası hattı devreye alıyor.

Bu kapsamda Ankara-Bağdat seferleri 3 Kasım itibarıyla başlayacak. Uçuşlar haftada 3 gün, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri gerçekleştirilecek.

Bağdat’tan Ankara’ya dönüş seferleri ise salı, perşembe ve cumartesi günleri yapılacak.

“Başkentimiz için yeni hava köprüleri kurmayı sürdüreceğiz”

Türk Hava Yolları (THY) ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarihi ve kültürel bağların bulunduğu Bağdat’a 3 Kasım’dan itibaren Ankara’dan doğrudan uçuşların başlayacağını duyurdu.

Bolat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ankara’yı uluslararası uçuş ağının önemli bir merkezi haline getirmek ve başkentimizle birlikte çevre illerimizin coğrafi, tarihi ve kültürel hazinelerini dünyaya ulaştırma misyonumuz doğrultusunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz.

Geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu gerçekleştirdiğimiz Ankara-Tiflis hattının ardından yakında başlayacak Madrid, Barselona ve Erbil uçuşlarımızla Ankara’yı dünyadaki 34 farklı şehre bağlamış olacağız. Turizmden sanata, ekonomiden kültüre geniş bir yelpazede işbirliği içinde olduğumuz tüm paydaşlarımızla birlikte başkentimiz için yeni hava köprüleri kurmayı sürdüreceğiz.”