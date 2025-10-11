Kuşadası Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, Almanya, Bosna Hersek, Romanya, Ukrayna, Macaristan ve Gürcistan’dan gelen öğrenciler, belediye başkanları ve delegasyon üyelerini bir araya getirdi. Katılımcılar, ilçedeki kültürel rotaları gezip çeşitli etkinliklerde yer alarak barış ve kardeşlik mesajları verdi.

“Kadın ve çocuklar zor durumda kalacak”

Toplantıda konuşan Uzhhorod Belediye Başkanı Bohdan Andriiv, savaşın siviller üzerindeki etkisine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Uzhhorod’ta savaştan etkilenen çok sayıda kadın, çocuk ve gazi var. Rusya, Ukrayna’da elektrik ve gaz santrallerini vurmaya devam ediyor. Şimdi kış geliyor. Bize sığınan insanlara bakmak zorundayız. Kadın ve çocuklar zor durumda kalacak. Ukrayna’da insanlar artık savaşa dayanamıyor. Bizim de acilen barışa ihtiyacımız var.”

“Türkiye bize sahip çıktı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın sağlanması için gösterdiği çabalara değinen Andriiv, Türkiye’ye teşekkür ederek şöyle konuştu:

“Türkiye ve Kuşadası, birçok savaş mağduru Ukraynalıya kucak açıp sahip çıktı. Bunun için ülkenize çok teşekkür ediyorum. Ukrayna halkı olarak Rusya’nın bize savaş açmasını hala anlayamıyoruz. Rusya büyük bir ülke, eğer gerçekten isteseydi barış yapardı. Ancak ateşkes görüşmeleri sırasında bile topraklarımız bombalandı.”

Etkinlik boyunca barış, dayanışma ve dostluk vurgusu yapılırken, Kuşadası Belediyesi yetkilileri de kardeş şehirlerle iş birliğini sürdürme mesajı verdi.