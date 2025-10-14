NDTV'nin haberine göre, Google’ın yeni yapay zeka merkezi, 1 gigavat enerji kapasitesiyle devasa altyapı ve yüksek işlem gücü sunacak. Merkez, özellikle büyük dil modelleri gibi yüksek işlem gücü gerektiren yapay zeka sistemlerinin kesintisiz çalışmasını sağlamak için geniş ölçekli enerji kaynakları ve genişletilmiş fiber optik ağlarla desteklenecek.

Google Cloud CEO’su Thomas Kurian’dan Önemli Açıklamalar

Google Cloud Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Kurian, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen etkinlikte, merkezin şirketin ABD dışındaki en büyük yapay zeka tesisi olacağını vurguladı. Kurian, yatırımın Hindistan’daki şimdiye kadarki en büyük yatırım olacağını belirterek, ülkeye olan bağlılıklarının altını çizdi.

Hindistan, Teknoloji Devlerinin Yeni Rekabet Merkezi Haline Geldi

Google’ın bu dev yatırımı, teknoloji sektöründeki küresel yapay zeka talebinin hızla arttığı ve veri merkezi altyapılarının genişletildiği bir döneme denk geliyor. Microsoft ve Amazon da Hindistan’da milyarlarca dolarlık veri merkezi yatırımlarıyla bölgede güçlü bir varlık gösteriyor.

Buna ek olarak, OpenAI CEO’su Sam Altman, Hindistan’daki ChatGPT kullanımının son bir yılda dört kat arttığını belirterek, yıl sonuna kadar Hindistan’da ofis açma planlarını duyurdu.

Uzmanlar, Hindistan’ın geniş kullanıcı tabanı ve gelişen dijital altyapısıyla, yapay zeka alanında küresel rekabetin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirtiyor.