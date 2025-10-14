Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda Dörtyol-Erzin yolu üzerinde durdurdukları bir TIR’da arama yaptı. TIR'ın dorsesinde geçerli oturma izni bulunmayan 28 kaçak göçmen yakalandı. Farklı ülkelerin vatandaşı olduğu belirlenen kaçaklar, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili yabancı uyruklu TIR şoförü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)