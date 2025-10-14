Gazi Üniversitesi Temel ve Mühendislik Bilimleri Merkez Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜTMAM), madencilik sektörüne yönelik analiz ve test altyapısını tanıtmak amacıyla düzenlenen “Maden Sektörü Temsilcileri ile Tanıtım Toplantısı’nda sektör temsilcilerini ağırladı.

Toplantı, GÜTMAM yerleşkesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhat Karyeyen, GÜTMAM Danışma kurulu üyesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Uğur Gökmen, GÜTMAM Yönetim kurulu üyesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Bilen, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Kınacı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdür Yardımcısı Aslı Dülger, Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Suat Üstün sektör temsilcileri, akademisyenler ve araştırmacılar katıldı. Açılış konuşmalarını yapan GÜTMAM müdürü Prof. Dr. Sema Bilge Ocak merkezin sunduğu ileri düzey test, analiz ve karakterizasyon olanaklarının madencilik sektörüne önemli katkılar sağlayabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Ocak, “GÜTMAM olarak hem üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi hem de ülkemizin doğal kaynaklarının daha verimli değerlendirilmesine katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Etkinlik sonunda sektör temsilcileri, GÜTMAM’ın altyapısının madencilikte analiz kalitesini yükselterek sektöre önemli katkılar sunacağı yönünde görüşlerini dile getirdiler.

Kapsamlı Bir Ar-Ge Merkezi Olarak Faaliyet Gösteriyor

GÜTMAM’da elementel analiz, ileri görüntüleme, NMR, radyoaktivite ölçüm ve analiz, mineraller ile bor teknolojileri ve Raman spektroskopisi altyapıları tek çatı altında hizmet veriyor. Elementel analiz altyapısı; farklı numune türlerinde çoklu element tayini ile yüzey alanı, gözenek ve yoğunluk ölçümlerini kapsarken, gelişmiş görüntüleme laboratuvarı yüksek çözünürlüklü yüzey incelemeleri, element haritalama ve iç yapı görselleştirmeleriyle Ar-Ge ve kalite kontrol süreçlerine destek sağlıyor. NMR laboratuvarı organik ve inorganik bileşiklerde moleküler yapıların güvenilir biçimde ortaya konmasına imkân tanıyor.

Radyoaktivite ölçüm ve analiz laboratuvarı çevre, gıda, jeolojik örnekler ve yapı malzemelerinde güvenilir ölçümler gerçekleştirerek radyoekoloji ve madencilik çalışmalarına veri sunuyor. Mineraller ve bor teknolojileri odaklı altyapı; yerli kaynakların niteliklendirilmesi ve sektöre özel çözümler geliştirilmesine yönelik Ar-Ge’yi destekliyor. Raman spektroskopisi laboratuvarı ise malzemelerin kimyasal yapılarının bozulmadan analiz edilmesi ve yüksek çözünürlüklü kimyasal haritaların elde edilmesi için kullanılıyor. Bu bütüncül yapı, fen ve mühendislik bilimleri başta olmak üzere pek çok alandaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerine hız kazandırıyor.

GÜTMAM, sadece akademik araştırmalar için değil, sanayi ve özel sektörün ihtiyaçlarına da çözüm sunan kapsamlı bir Ar-Ge merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Merkez, ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu biçimde belirlenen stratejik alanlarda, üniversite–sanayi iş birliği kapsamında danışmanlık, analiz ve teknik destek hizmetleri sağlıyor. Bu yönüyle hem bölgesel hem de ulusal ölçekte ekonomik büyümeye katkı sunmayı amaçlıyor. GÜTMAM’ın güçlü teknik donanımı, bilimsel bilgi birikiminin teknolojiye ve üretime aktarılmasında kilit bir köprü işlevi görüyor. GÜTMAM yalnızca sektöre hizmet etmekle kalmayıp lisansüstü öğrenci çalışmalarına ve bilimsel projelere de destek veriyor. Merkezde birçok öğrenci staj ve kısmi zamanlı faaliyetler yürütmekte ve birçok bilim insanı TÜBİTAK ve kamu kurumları destekli projeleri yürütüyor.