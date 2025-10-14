Dizide, birbirlerine açıldıktan sonra yüzleri bir gün bile gülmeyen Alya ile Cihan’ın, Boran’a rağmen “Boşanmıyoruz” çıkışı, Sadakat’i çılgına çevirdi. Gözü dönen Sadakat, Alya’yı hapse attırmak için korkunç bir plan devreye soktu. Bu heyecan dolu gelişmeler Uzak Şehir’i sadece reytinglerde değil, sosyal medyada da gündemin zirvesine taşıdı.

Sosyal Medyada Uzak Şehir Rüzgarı

Sadakat’ın hain planının, Alya’nın engeline takılması ve planın ters tepmesi izleyicileri ekrana kilitledi. Cihan ve Alya’nın Deniz Cihan ile çıktıkları tekne turu sahnesinde yaşanan duygusal anlar, Uzak Şehir takipçilerinin sosyal medya paylaşımlarında rekor kırdı. Şiire eşlik eden Gazele şarkısı ve el ele tutuşan çiftin aşk acısı, sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konular arasına girdi.

Reytinglerde Ambargo: Uzak Şehir Farklı Kategorilerde Zirvede

Dizinin son bölümünde Zerrin’in kaçırılmasıyla gerilim tırmanırken, Uzak Şehir reytinglerde yine zirveyi kimseye bırakmadı. Tüm Kişiler kategorisinde 14,98 izlenme oranı ve %43,91 izlenme payı ile geceye damga vuran yapım, AB kategorisinde 10,39 izlenme oranı ve %35,24 pay aldı. 20+ABC1’de ise 14,35 izlenme oranı ve %39,76 izlenme payıyla en çok izlenen program oldu.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle her Pazartesi Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.